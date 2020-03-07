Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу в матче с «Тамбовом»

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу в матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Тамбов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.

В 22-м туре РПЛ «Динамо» 13 марта в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», а «Тамбов» 16 марта на своём поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
07 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Комличенко – 34'
Сколько потратили клубы РПЛ на трансферы за последние 5 лет
«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» — лидеры по убыткам.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020