Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу в матче с «Тамбовом»
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Тамбов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.
В 22-м туре РПЛ «Динамо» 13 марта в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», а «Тамбов» 16 марта на своём поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
07 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Комличенко – 34'
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«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» — лидеры по убыткам.
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