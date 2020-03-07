Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу в матче с «Тамбовом»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Тамбов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.

В 22-м туре РПЛ «Динамо» 13 марта в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», а «Тамбов» 16 марта на своём поле встретится с самарскими «Крыльями Советов».