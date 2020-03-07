«Сказал, что Азмуна надо было удалять». Арбитр Федотов объяснил увольнение с «Матч ТВ»

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов рассказал, почему он больше не работает на телеканале «Матч ТВ».
«После первого тайма «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре, посчитали, что я против VAR и свожу счеты с [бывшим главой департамента судейства и инспектирования РФС] Егоровым», — ответил Федотов на вопрос пользователя YouTube в комментариях под видео на своём канале.
В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
- 7 марта 2020
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