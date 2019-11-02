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Федотов: арбитр должен был удалить Азмуна за контакт с Обляковым

Федотов: арбитр должен был удалить Азмуна за контакт с Обляковым
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, который произошёл в первом тайме матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«На 7-й минуте произошёл контакт между Азмуном и Обляковым. По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьёзное нарушение правил. Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, и это должно караться красной карточкой. По своей молодости и неопытности Обляков не показал всю боль, которая там могла быть. Наступи игроку в Испании — такое бы там нарисовали, унесли бы вообще», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча «Зенит» — ЦСКА сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 55-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

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