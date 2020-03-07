Имбула: за российским чемпионатом не следил, но слышал о Кокорине

Конголезский полузащитник «Сочи» Ганелли Имбула признался, что не следил за РПЛ до перехода в южный клуб.

«Знал ли что-то о российском футболе перед переходом? Признаться честно, я не следил за российским чемпионатом. Да и вообще довольно редко смотрю футбол. Я в него играю! Кого, кроме Рами, знал из состава «Сочи»? Я слышал о Кокорине», — сказал Имбула в интервью Sport24.

«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером. Футболист перешёл в «Сочи» в статусе свободного агента, так как в феврале он расторг контракт со «Сток Сити». В нынешнем сезоне хавбек выступал за «Лечче» на правах аренды, но провёл за клуб всего четыре матча и забил один гол.



«Сочи» набрал в 20 матчах 15 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Зенит» (46). Следующий матч сочинский клуб проведёт 8 марта на своём поле с екатеринбургским «Уралом».