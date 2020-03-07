Башкиров в третьем матче за «Заглембе» отдал голевой пас

Бывший полузащитник «Рубина» и «Крыльев Советов» Евгений Башкиров, выступающий за «Заглембе», отметился первым результативным действием в чемпионате Польши.

В матче 26-го тура между «Заглембе» и гданьской «Лехией» Башкиров на 17-й минуте сделал навес на Сашу Балича, тот пробил головой и сравнял счёт — 1:1. Голевой пас россиянина не помог команде из Любина одержать победу, встреча завершилась вничью со счётом 4:4. В 26 турах чемпионата Польши команда Башкирова набрала 33 очка и занимает 11-е место.

В первых двух матчах Башкиров не сумел отличиться результативными действиями.

27 февраля «Заглембе» сообщил о заключении контракта с Евгением Башкировым. Соглашение 28-летнего футболиста с польским клубом рассчитано до конца сезона с возможностью продления.

24 февраля стало известно, что Башкиров покинул казанский «Рубин». Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.