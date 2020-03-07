Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу каталонцев в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:0).



«Знали, что матч будет очень сложным — соперник одержал шесть побед подряд, включая одну на «Бернабеу». «Реал Сосьедад» – финалисты Кубка Испании, они здорово держат мяч и не играют опрометчиво. У них хорошие игроки.



Если не считать отдельных моментов, мы контролировали матч. Иногда у нас возникали сложности, но мы создавали угрозу их воротам. «Барселона» победила благодаря VAR. Я не видел момент со скамейки, было слишком далеко.



Для того чтобы создать явный голевой момент, нужно проявить терпение. Иногда мы слишком спешим, и это приводило нас к поражениям. Но когда соперники пытаются оказывать на нас давление и идти вперёд, они оставляют свободные зоны, которыми мы пытаемся воспользоваться. Постараемся стать лучше, хоть это и нелегко.



У нас хорошая, сильная духом команда. Это то, что мне нравится. Мы смогли победить в сложном матче, и теперь побеждать нужно «Реалу», — цитирует Сетьена Marca.

Автором единственного гола в матче с баскской командой стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Сосьедада» Робена Ле Нормана. Для принятия решения арбитр прибегнул к помощи VAR.