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Гол Месси с пенальти принёс «Барселоне» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Гол Месси с пенальти принёс «Барселоне» победу в матче с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания 0

В матче 27-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Сине-гранатовые перервали трёхматчевую победную серию «Сосьедада» в чемпионате Испании. В предыдущих турах команда из Сан-Себастьяна обыграла «Вальядолид» (1:0), «Валенсию» (3:0) и «Атлетик» из Бильбао (2:1).

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Сосьедад» (43) занимает шестое место.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

Испания - Примера. 27-й тур
07 марта 2020, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Месси – 81' (пен)
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