Гол Месси с пенальти принёс «Барселоне» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

В матче 27-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Сине-гранатовые перервали трёхматчевую победную серию «Сосьедада» в чемпионате Испании. В предыдущих турах команда из Сан-Себастьяна обыграла «Вальядолид» (1:0), «Валенсию» (3:0) и «Атлетик» из Бильбао (2:1).

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Сосьедад» (43) занимает шестое место.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».