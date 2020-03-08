Судья Москалёв пошёл смотреть повтор. Вместо видео на экране был значок РФС

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Центральный» в Казани. К перерыву гости ведут — 1:0.



На 30-й минуте встречи мяч в ворота «Крыльев Советов» отправил защитник «Рубина» Пабло Сантос, однако главный арбитр матча Владимир Москалёв решил проверить эпизод и посмотреть видеоповтор. Примечательно, что на мониторе, предназначенном для просмотра видеоповторов, вместо видео был знак РФС. Москалёв направился к другому монитору, после чего отменил взятие ворот. В общей сложности просмотр видеоповтора занял около пяти минут.

«Рубин» набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (19) — на 15-м месте.