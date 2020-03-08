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«Сочи» — «Урал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Сочи» — «Урал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы «Сочи» и «Урала» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бихтияров, Карапетян.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Мамин, Ароян, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Калинин, Эль-Кабир, Шаболин, Августиняк, Панюков.

«Урал» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на последнем, 16-м месте.

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