Ассоциация футболистов Италии призвала к забастовке из-за продолжения матчей Серии А

Итальянская ассоциация футболистов призвала игроков к проведению забастовки после несогласия федерации футбола страны с решением о немедленном прекращении чемпионата, сообщает Football Italia.

Ранее Министерство спорта Италии потребовало остановить футбольный чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса. Министр Винченцо Спадафора заявил, что поддерживает президента Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, который выступил с просьбой остановить розыгрыш Серии А и не подвергать игроков риску во время вспышки коронавируса.

Федерация футбола Италии приняла решение провести матчи 26-го тура Серии A, несмотря на требование министерства спорта Италии о немедленной остановке чемпионата страны.

Заявление министра было сделано во время матча «Парма» — «СПАЛ». Стартовый свисток должен был прозвучать в 14:30 мск, однако встреча была прервана, когда игроки выходили на поле. Команды вернулись в раздевалку. В итоге матч начался после 75-минутной задержки.



В 26-м туре Серии А запланированы ещё пять встреч, две из которых уже начались.



Напомним, что по постановлению правительства страны спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.