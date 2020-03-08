«Интер» не будет выкупать Санчеса у «Манчестер Юнайтед»
Миланский «Интер» не будет активировать опцию выкупа чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, который в настоящее время выступает за итальянский клуб на правах аренды, утверждает Daily Mail.
По данным источника, в услугах футболиста не заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте, а исполнительный директор клуба Джузеппе Маротта не намерен платить за него € 20 млн.
Таким образом, форвард летом, скорее всего, вернётся в «Манчестер Юнайтед», с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 31-летний Санчес принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Санчесу придётся пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Интере»
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