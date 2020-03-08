«Первая победа в 2020-м». Кокорин выложил фото из раздевалки «Сочи»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в «инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки южного клуба после победы в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).
«Первая официальная победа в 2020-м», — подписал футболист снимок. Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Кокорина.
«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.
В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Оренбургом» (11 марта).
28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист дебютировал за «Сочи» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Сочи» обыграл «Урал». Заболотный сделал голевую передачу
Читайте также
- 8 марта 2020
-
20:16
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:25
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:39
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
18:05
-
17:53
-
17:51
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
16:57
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:52
-
14:41
-
14:27
Партнерский контент