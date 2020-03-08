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«Первая победа в 2020-м». Кокорин выложил фото из раздевалки «Сочи»

«Первая победа в 2020-м». Кокорин выложил фото из раздевалки «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в «инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки южного клуба после победы в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Первая официальная победа в 2020-м», — подписал футболист снимок. Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Кокорина.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Оренбургом» (11 марта).

28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист дебютировал за «Сочи» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).

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