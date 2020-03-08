«Сочи» обыграл «Урал». Заболотный сделал голевую передачу

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ему ассистировали судьи на линиях Антон Аверьянов (Москва) и Илья Елеференко (Москва).

Счёт был открыт на 35-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой. Сочинский клуб увеличил разрыв в счёте в середине второго тайма. На 63-й минуте отличился Кирилл Заика, которому ассистировал Антон Заболотный.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Оренбургом» (11 марта). «Урал» на выезде встретится с «Зенитом» (14 марта).