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«Сочи» обыграл «Урал». Заболотный сделал голевую передачу

«Сочи» обыграл «Урал». Заболотный сделал голевую передачу
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ему ассистировали судьи на линиях Антон Аверьянов (Москва) и Илья Елеференко (Москва).

Счёт был открыт на 35-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой. Сочинский клуб увеличил разрыв в счёте в середине второго тайма. На 63-й минуте отличился Кирилл Заика, которому ассистировал Антон Заболотный.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Оренбургом» (11 марта). «Урал» на выезде встретится с «Зенитом» (14 марта).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мостовой – 35'   2:0 Заика – 63'
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