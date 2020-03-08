Парфёнов: перенос матча с «Шинником» повлиял на поражение «Урала» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов на пресс-конференции после гостевого поражения в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2) заявил, что на результат встречи повлияла отмена кубкового матча с «Шинником».

«Считаем, что повлиял на подготовку к матчу тот факт, что был перенос. Команда три дня потеряла. „Сочи“, наоборот, целенаправленно неделю готовился к матчу. Я думаю, что из-за этих факторов мы и уступили. Два мяча, которые мы пропустили, мы подарили сопернику. Именно тонуса нам не хватило. Потому что ошибки детские именно с этим связаны», — цитирует Парфенова ТАСС.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта. Встреча была перенесена из-за плохого состояния поля стадиона «Шинник» в Ярославле. На определённых участках поля отсутствовал газон — вместо травы был песок, на котором оставались следы. Матч будет сыгран 18 марта.