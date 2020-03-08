«Без комментариев». Заболотный пообщался с пустой микст-зоной после матча с «Уралом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) обратился со словами к микст-зоне, в которой не было ни одного журналиста.

«Без комментариев, спасибо большое, без комментариев», — сказал Заболотный, поклонившись пустой микст-зоне. Видео можно посмотреть в «инстаграме» футболиста «Сочи». «Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься как можешь», — написал Заболотный под видео.

Заболотный стал автором результативного паса в матче с «Уралом». На 63-й минуте встречи отличился Кирилл Заика, которому ассистировал бывший нападающий «Зенита».



«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.



В следующем матче «Сочи» 11 марта дома сыграет с «Оренбургом».