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«Без комментариев». Заболотный пообщался с пустой микст-зоной после матча с «Уралом»

«Без комментариев». Заболотный пообщался с пустой микст-зоной после матча с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) обратился со словами к микст-зоне, в которой не было ни одного журналиста.

«Без комментариев, спасибо большое, без комментариев», — сказал Заболотный, поклонившись пустой микст-зоне. Видео можно посмотреть в «инстаграме» футболиста «Сочи». «Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься как можешь», — написал Заболотный под видео.

Заболотный стал автором результативного паса в матче с «Уралом». На 63-й минуте встречи отличился Кирилл Заика, которому ассистировал бывший нападающий «Зенита».

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.

В следующем матче «Сочи» 11 марта дома сыграет с «Оренбургом».

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