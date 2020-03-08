Судья Федотов: трансляция не даёт понять, почему в ворота «Рубина» не назначили пенальти

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1).



«В моменте с рукой в штрафной «Рубина» трансляция вообще не даёт понять, почему не был назначен пенальти. Судьи засчитали в том эпизоде офсайд у игрока «Крыльев», но по той картинке, что была показана зрителям, непонятно, почему судьи приняли решение отменить гол.



В моменте с отменённым мячом «Рубина» Кварацхелия находился за линией офсайда. И когда мяч был введён в игру, то он выходил из неё и придерживал защитника «Крыльев». Гол «Рубина» отменили верно. Когда человек, будучи во вне игры, вступает в единоборство, то нужно поднимать флаг.



Ещё один момент – первая жёлтая карточка Кварацхелии. Вторая была по делу, но в первой я не вижу нарушения. А вторая карточка игроку «Крыльев» вообще ни о чём. Игрок «Рубина» просто споткнулся об ногу Зиньковского, это чистая симуляция», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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