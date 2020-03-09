Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А

«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии. Обслуживал матч арбитр Марко Гуида. Ему ассистировали судьи на линиях Филиппо Мели и Чиро Карбоне.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте автором забитого мяча стал Аарон Рэмзи, которому ассистировал Криштиану Роналду. На 67-й минуте туринский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Пауло Дибала с передачи Рэмзи.

«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на втором месте.

Турнирная таблица Серии А сезона-2019/2020

Италия - Серия А. 26-й тур
08 марта 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Интер М
Милан
1:0 Рэмси – 54'   2:0 Дибала – 67'
Удаления: нет / Паделли – 79'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020