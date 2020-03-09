«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии. Обслуживал матч арбитр Марко Гуида. Ему ассистировали судьи на линиях Филиппо Мели и Чиро Карбоне.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте автором забитого мяча стал Аарон Рэмзи, которому ассистировал Криштиану Роналду. На 67-й минуте туринский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Пауло Дибала с передачи Рэмзи.

«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на втором месте.

Турнирная таблица Серии А сезона-2019/2020