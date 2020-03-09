УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за распространения коронавируса.

Такое решение было принято в связи с распространением в Европе коронавируса согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Об отмене запрета УЕФА объявит отдельно, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

На данный момент также известно, что из-за вируса матч Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта», назначенный на 10 марта, пройдёт при пустых трибунах. Возможно, без зрителей 11 марта сыграют «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия». Предматчевые рукопожатия отменены в Английской Премьер-лиге.

Кроме того, все матчи воскресенья в чемпионате Италии прошли без зрителей. В стране, переживающей эпидемию коронавируса, всерьёз обсуждают отмену всех ближайших матчей Серии А.