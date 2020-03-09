УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за распространения коронавируса.
Такое решение было принято в связи с распространением в Европе коронавируса согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Об отмене запрета УЕФА объявит отдельно, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
На данный момент также известно, что из-за вируса матч Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта», назначенный на 10 марта, пройдёт при пустых трибунах. Возможно, без зрителей 11 марта сыграют «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия». Предматчевые рукопожатия отменены в Английской Премьер-лиге.
Кроме того, все матчи воскресенья в чемпионате Италии прошли без зрителей. В стране, переживающей эпидемию коронавируса, всерьёз обсуждают отмену всех ближайших матчей Серии А.
- 9 марта 2020
-
03:45
-
03:30
-
03:15
-
02:40
-
02:19
-
01:23
-
00:56
-
00:55
-
00:36
-
00:31
-
00:20
-
00:05
- 8 марта 2020
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
22:42
-
22:41
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:26
-
21:20
-
21:01
-
20:55