Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса

29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призвал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.

«Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться. Я люблю футбол больше, чем вы. Но играть — значит путешествовать на автобусе, поезде, самолёте, спать в отеле, в любом случае вступать в контакт с другими людьми вне вашей рабочей среды. Я уже не вижу своих детей из-за этого проклятого коронавируса, потому что, как вы знаете, они не живут в Ломбардии, так что это уже бесит и печалит.

Я, конечно же, не хочу, чтобы моя мама, которую я вижу почти каждый день, могла что-то от меня поймать. Она не того же возраста, что и я, и так же, как я, любит футбол, которому я всем обязан. Я не рискну заболеть! Зачем мне? Развлекать кого-то ещё? Или чтобы они не потеряли денег? Не будьте смешными! Вы не должны шутить со здоровьем», — приводит слова Балотелли Football-Italia.

Как сообщает издание, ситуация с распространением вируса в Италии выходит из-под контроля, особенно в регионе Ломбардия, где находится большинство из 5000 случаев. В Италии зафиксировано уже 233 случая смерти после заражения коронавирусом.