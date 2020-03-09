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Де Хеа — после победы над «Манчестер Сити»: «Олд Траффорд», я люблю тебя

Де Хеа — после победы над «Манчестер Сити»: «Олд Траффорд», я люблю тебя
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился эмоциями после победы в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

«Олд Траффорд», я люблю тебя», — написал де Хеа в своём «твиттере».

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Антони Марсьяль, которому ассистировал Бруну Фернандеш. В компенсированное время второй гол забил Скотт Мактоминай.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» в свою очередь, набрав 57 очков, занимает второе место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 15 марта. «Манчестер Сити» предстоит домашняя игра с «Арсеналом» 11 марта.

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