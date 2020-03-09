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Джан: было предложение от «МЮ». Ни секунды не думал о нём из-за прошлого в «Ливерпуле»

Джан: было предложение от «МЮ». Ни секунды не думал о нём из-за прошлого в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал о несостоявшемся возвращении в Англию перед переходом в стан «шмелей» в минувшее зимнее трансферное окно.

«У меня были предложения от трёх клубов английской Премьер-лиги, и среди них был «Манчестер Юнайтед». Но я ни секунды не думал об этом из-за моего прошлого в «Ливерпуле».

Мне всегда очень нравилась «Боруссия». Мне хотелось перейти в клуб, в котором я был бы важен и в котором во мне бы нуждались. В Дортмунде всё именно так. «Боруссия» отлично мне подходит, как и я ей», — приводит слова Джана Kicker.

Джан защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 по 2018 год, а ранее выступал за «Баварию» и «Байер». По истечении контракта с мерсисайдцами 26-летний хавбек перебрался в «Ювентус» на правах свободного агента, а в январе этого года перешёл в «Боруссию» за € 25 млн.

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