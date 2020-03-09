Рой Кин: я бы не стал сбрасывать «Манчестер Сити» со счетов после поражения в матче с «МЮ»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не считает, что поражение «Манчестер Сити» в выездном матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «красными дьяволами» (0:2) показывает необходимость перестройки команды.
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги на прошлой неделе. Отлично сыграл в первой встрече с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Всё ещё участвует в Кубке Англии. Это обычные проблемы команды высокого класса.
В матче с «Юнайтед» «Сити» не хватало лучшего игрока команды — Кевина Де Брёйне. Я бы не стал так быстро сбрасывать их со счетов. Но независимо от того, что произошло в дерби, Хосеп Гвардиола будет искать варианты усиления предстоящим летом», — приводит слова Кина Sky Sports.
Владение мячом – бесценно. Для всего остального «Сити» нужен Кевин де Брёйне
Ничейный матч, но Эдерсон против.
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