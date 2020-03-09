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Лэмпард: не считаю «Челси» фаворитом в борьбе за попадание в первую четвёрку АПЛ

Лэмпард: не считаю «Челси» фаворитом в борьбе за попадание в первую четвёрку АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил шансы команды закончить нынешний сезон в топ-4 английской Премьер-лиги.

«Предстоит пройти ещё долгий путь. «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме. Их впечатляющие приобретения в январе значительно повысили шансы на попадание в первую четвёрку.

Сейчас разница между четвёртым местом и пятым не очень большая. Нам нужно продолжать бороться. Когда ранее я говорил, что мы являемся андердогами, я смотрел на ситуацию в целом.

Не буду говорить, что сейчас «Челси» — фаворит. Нам предстоит сделать ещё много работы. Нужно решать проблемы и набирать очки», — приводит слова 41-летнего специалиста Irish Mirror.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.

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