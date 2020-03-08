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Жиру: моим приоритетом был «Интер». Сделал всё, чтобы уйти из «Челси»

Жиру: моим приоритетом был «Интер». Сделал всё, чтобы уйти из «Челси»
Футбол / Англия 0

Французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру признался, что хотел перейти в «Интер» в зимнее трансферное окно.

«После шести тяжёлых месяцев я хотел покинуть «Челси», видел себя в другом клубе. Я сделал всё, чтобы уйти, это действительно так.

«Интер» был моим приоритетом. Я также контактировал с «Лацио» и «Тоттенхэмом». Но обстоятельства сложились так, что «Челси» заблокировал трансфер. Это был не мой выбор.

Мне звонил и президент «Лиона» Жан-Мишелем Ола. Я сказал ему, что польщён вниманием с его стороны, но на тот момент приоритетом был «Интер», — сказал Жиру в интервью Telefoot.

Напомним, соглашение Жиру с синими заканчивается в июне 2020 года.

В феврале сообщалось, что Жиру пришёл в ярость из-за сорвавшегося перехода и посчитал действия «Интера» неуважительными. «Интер» отказался от сделки по французу, поскольку трансфер полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур» оказался дороже, чем предполагалось.

Жиру в ярости из-за сорвавшегося ухода в «Интер» и считает действия клуба неуважительными
Жиру рассказал о своём положении в «Челси»
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