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«Зенит» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 марта в 19:00

«Зенит» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 марта в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 марта, состоится матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Николай Ерёмин (оба — Москва).

«Зенит», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайших преследователей, «Локомотив» и «Краснодар», на 8 очков. «Уфа» (25) располагается на девятой строчке, находясь в 3 очках от зоны стыковых матчей.

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Меньше «Уфы» на выезде в РПЛ не забил никто — всего четыре гола.
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