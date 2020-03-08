«Зенит» — «Уфа». Прогноз: Дзюба, Малком и Азмун найдут трещину в обороне Евсеева

Меньше «Уфы» на выезде в РПЛ не забил никто — всего четыре гола.

В матче 21-го тура чемпионата России 9 марта «Зенит» примет «Уфу». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 11.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Зенит» — «Уфа»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 9 марта «Зенит» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.14, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.

Анализ и прогноз матча «Зенит» — «Уфа» (09.03.2020)

Старт второй части сезона получился для «Зенита» трудовым, но рабочим. Нулевая ничья с «Локомотивом» (пусть и на своём поле) — стратегически успешный результат. Тем более с учётом отсутствия Артёма Дзюбы и вышедшего лишь в середине второго тайма из-за недомогания Сердара Азмуна.

Команда даже на фоне проблем с нападающими создала больше моментов и была ближе к забитому мячу, но с реализацией в решающих эпизодах не заладилось. Воспользоваться осечкой сумел только «Краснодар», который теперь отстаёт от лидера чемпионата России на восемь очков. Ещё три преследователя находятся в 11 баллах.

Затем петербуржцы выдержали тяжелейший выезд в Грозный. «Ахмат» до поры до времени со скрипом сдерживал атаки гостей, а на исходе часа игры даже вышел вперёд (разумеется, с пенальти). Однако затем на поле появился Юрий Жирков: голевой пас в основное время, гол — в дополнительное. И место в полуфинале обеспечено (2:1 ДВ).

«Уфа» в минувшем туре без особых вариантов проиграла «Краснодару» (0:2). Разговоры о судействе тоже были, но ключевого влияния на результат они не оказали. Подопечные Вадима Евсеева не смогли воспользоваться экспериментальном центром обороны «быков», создав за 90 минут ровно полтора момента.

Пока положение в турнирной таблице довольно комфортное, однако из-за высочайшей плотности всё быстро может измениться. На данный момент «горожане» находятся на девятой строчке. До шестого места — три очка, до зоны стыковых матчей — пять. Календарь, правда, непростой: выезд в Краснодар уже был, теперь — Санкт-Петербург, а дальше гостевые встречи с ЦСКА и «Спартаком», между которыми нужно будет принять колючий «Тамбов».

Понятно, что букмекеры считают хозяев явным фаворитом. Во-первых, накануне в общую группу вернулись сразу три важных игрока группы атаки — Дзюба, Азмун и Дриусси. Всё это развязывает руки Сергею Семаку. Кроме того, сине-бело-голубые хороши на своём поле: 22 очка в 10 матчах при отсутствии поражений и разнице мячей 22:5.

А вот меньше «Уфы» в гостях в Российской Премьер-Лиге не забивает никто — всего четыре гола в десяти играх. В свете таких цифр напрашивается П1 всухую за 1.85. Статистика очных встреч не против: в двух из трёх предыдущих случаях в Санкт-Петербурге хозяева побеждали и не пропускали.

Гости наверняка отдадут мяч и прижмутся к своей штрафной в расчёте на контратаку и стандарты. «Зениту» точно не будет легко, но один-два гола с возвращением Дзюбы и Азмуна хозяева наверняка забьют, а этого должно хватить для победы. Также стоит рассмотреть П1 по угловым с форой (-3.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Уфа»

У «Зенита» в строй вернулись Дзюба, Дриусси и Азмун, так что парочку голов хозяева наверняка сообразят. А вот «Уфа» забила всего четыре гола на чужом поле в нынешнем сезоне РПЛ — худший показатель в турнире. Если вратарь сине-бело-голубых не начудит, ставка П1 всухую за 1.85 наверняка зайдёт. Моментов у гостей будет в обрез.

Ставка №1: победа «Зенита» всухую за 1.85.

Ставка №2: победа «Зенита» по угловым с форой (-3.5) за 1.90.