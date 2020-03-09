«Капитан на все времена». Перформанс болельщиков «Спартака» в честь Нетто

Поклонники московского «Спартака» перед домашним матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» представили перформанс в честь знаменитого футболиста клуба Игоря Нетто, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Игорь Нетто. Капитан на все времена», — гласит надпись на полотне болельщиков красно-белых.

Перформанс фанатов «Спартака» в честь Игоря Нетто Фото: Михаил Гончаров, «Чемпионат»

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры игрока — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз стал чемпионом СССР и выиграл три Кубка страны. Вместе со сборной Советского Союза Игорь Александрович завоевал золотые медали Олимпийских игр (1956) и Кубка Европы (1960). В качестве тренера Нетто работал в «Спартаке» с 1973 по 1976 год.

«Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».