Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Будет интересная игра, жду победы «Спартака», — передаёт слова президента красно-белых корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 9 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 38 очков. «Спартак» (25) — на 10-м месте.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.