Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»
Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Будет интересная игра, жду победы «Спартака», — передаёт слова президента красно-белых корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 9 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 38 очков. «Спартак» (25) — на 10-м месте.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.
Ещенко — о новом контракте со «Спартаком»: пришлось подвинуться в условиях
Читайте также
- 9 марта 2020
-
17:23
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:33
-
16:31
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:19
-
15:15
-
15:08
-
14:39
-
14:36
-
14:31
-
14:29
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:58
-
13:40
-
13:29
-
13:29
Партнерский контент