Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»

Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Будет интересная игра, жду победы «Спартака», — передаёт слова президента красно-белых корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 9 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 38 очков. «Спартак» (25) — на 10-м месте.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.

Ещенко — о новом контракте со «Спартаком»: пришлось подвинуться в условиях
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020