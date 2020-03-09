Как вам судейство Безбородова в матче «Ростов» — ЦСКА?

«Ростов» одержал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:2.



В составе «армейцев» в этом матче были удалены два игрока – полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Вадим Карпов. В ворота гостей были назначены два пенальти, один из которых реализовал хавбек Ивелин Попов.



«Чемпионат» предлагает оценить работу главного арбитра матча Владислава Безбородова.

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