Как вам судейство Безбородова в матче «Ростов» — ЦСКА?
«Ростов» одержал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:2.
В составе «армейцев» в этом матче были удалены два игрока – полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Вадим Карпов. В ворота гостей были назначены два пенальти, один из которых реализовал хавбек Ивелин Попов.
«Чемпионат» предлагает оценить работу главного арбитра матча Владислава Безбородова.
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Невероятный матч в Ростове: 3 пенальти, 2 удаления у ЦСКА, море страстей!
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