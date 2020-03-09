Хашиг: судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).
«Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы», — передаёт слова Хашига корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Ари, успешно реализовавший пенальти на 71-й минуте. В компенсированное время встречи с поля был удалён полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 11 матчей.
«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.
В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».
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