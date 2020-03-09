Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Ему ассистировали судьи на линиях Хамид Талаев (Грозный) и Александр Филимонов (Орехово-Зуево).
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 21-й минуте автором забитого мяча стал Максим Батов. В начале второй половине московский клуб восстановил равновесие, отличился Виталий Дьяков, который перешёл в «Спартак-2» зимой. Другой новичок красно-белых — защитник Роман Шишкин отыграл все 90 минут.
Также завершились ещё два матча 26-го тура.
«Армавир» — «Факел» — 1:0
«Чайка» — «Луч» — 1:1
ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Армавир
Армавир
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Поляков – 37'
Удаления: Тучевич – 45+1' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
09 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Луч
Владивосток
0:1 Акопян – 30' 1:1 Безденежных – 78'
Читайте также
- 9 марта 2020
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
18:57
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:29
-
18:29
-
18:14
-
18:07
-
18:01
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:49
Партнерский контент