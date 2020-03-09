Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Ему ассистировали судьи на линиях Хамид Талаев (Грозный) и Александр Филимонов (Орехово-Зуево).

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 21-й минуте автором забитого мяча стал Максим Батов. В начале второй половине московский клуб восстановил равновесие, отличился Виталий Дьяков, который перешёл в «Спартак-2» зимой. Другой новичок красно-белых — защитник Роман Шишкин отыграл все 90 минут.

Также завершились ещё два матча 26-го тура.

«Армавир» — «Факел» — 1:0

«Чайка» — «Луч» — 1:1