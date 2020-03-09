Сулейманов: «Краснодар» будет бороться за чемпионство до конца. «Зенит» ещё не чемпион

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0) отметил, что «быки» будут бороться за чемпионство до конца.



«Не хочу говорить: «Никогда не окажусь в «Спартаке». Но в России хотелось бы играть только в «Краснодаре». Болельщики «Спартака» очень круто поддерживают команду, за таких болельщиков надо биться. «Спартак» это и делает. Бороться за чемпионство будем до конца. «Зенит» ещё не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться. Думаю, всё впереди.



Что касается Смолова, то с ним я не общаюсь. Но смотрю почти все игры с его участием. Думаю, он ещё будет забивать. Не знаю, решился бы я уехать в команду, которая борется за выживание. Я только начинаю свою карьеру. Конечно, мне бы хотелось поиграть в Европе, посмотрим, как сложится жизнь. Надеюсь, что поиграю там в более сильном клубе. Конечно, уезжать лучше, когда ты молодой. У Феди была такая мечта. Несколько лет назад он мог оказаться и в «Боруссии», и в «Вест Хэме». Думаю, эти клубы посильнее, чем «Сельта».



Вы правы, обычно я не общаюсь после матча. Не люблю давать интервью, устаю от этого. Люблю спокойно пройтись, проанализировать свою игру. В голове ещё дня два точно будет крутиться матч. Но иногда надо общаться», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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