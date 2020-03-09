«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал шесть жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Уфы» Александр Пуцко, Ловро Бизяк и Боян Йокич, ещё одно предупреждение получил наставник «Уфы» Вадим Евсеев. Ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов «Зенита» Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Таким образом, «Зенит» довёл свою беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиги до 10 матчей.



Петербургский «Зенит» набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (26) — на 8-м месте. В тройку лидеров входят также «Краснодар» (41) и «Ростов» (38).