Беленов: ничья с чемпионом на выезде — это плюс для «Уфы», спасибо всей команде

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).



«Ничья с чемпионом на выезде — это плюс для нашей команды. Тем более первый матч в осенней части мы проиграли, хотя действовали неплохо. Ребята сегодня старались, помогали, где-то я помогал. Спасибо обороне и всей команде.



В первом тайме у нас было два хороших момента. Если бы забили, неизвестно, как бы прошёл матч. Во втором тайме «Зенит» перестроился, выпустил свежих футболистов — вышел Азмун, Саша Ерохин. Стали больше играть верхом, нам стало непросто. «Зенит» играл просто? Если бы так было, они бы не были на первом месте. У них отличный подбор футболистов», — передаёт слова Беленова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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