Евсеев: хорошо играть — не значит, что очень хорошо. Фразу дал, теперь будете думать долго

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).



«Очко набрали, я доволен. Если «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил, чем можно быть недовольным? Мне понравилась игра футболистов, самоотдача. До начала матча мы говорили, что хорошо играть — это не значит, что очень хорошо. Ещё одну фразу вам дал, теперь будете думать долго. Я сказал ребятам, что надо терпеть. Любое набранное очко нам нужно. Если бы мы забили, был бы другой вопрос. Мы понимаем силу «Зенита». Когда выпустили Ерохина, передвинули Малкома, чтобы он подавал с левой ноги, мы тоже перестроились. Терпели, это футбол», — приводит слова Евсеева сайт телеканала «Матч ТВ».