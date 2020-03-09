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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нидерландским форвардом Чоном

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нидерландским форвардом Чоном
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нидерландским нападающим Тахитом Чоном.

Новый контракт будет действовать до лета 2022 года с возможностью продления ещё на год.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» английского клуба.

20-летний Чон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (ни в одном из них в основной состав включён не был) и результативными действиями не отметился. На его счету одна голевая передача в четырёх матчах Лиги Европы, два из которых он провёл в основном составе.

«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 матчах 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч клуб проведёт 15 марта на выезде с «Тоттенхэм Хотспур».

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