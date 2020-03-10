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Матчи Серии А отменены из-за коронавируса

Матчи Серии А отменены из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Матчи итальянской Серии А из-за эпидемии коронавируса в стране отменены, сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч. В Италии на данный момент в результате заражения коронавирусом заболели более 7 тысяч человек. По числу инфицированных эта страна занимает второе место в мире после Китая.

Лидером чемпионата Италии является «Ювентус», который в 26 матчах набрал 63 очка. На втором месте находится «Лацио» (62), в первую тройку входит также «Интер» (54).

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» из-за коронавируса пройдёт без зрителей
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