Каньисарес: глядя на «Барселону», думаешь, что чемпионом станет «Реал». И наоборот
Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Каньисарес поделился мыслями о борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
«Кто будет чемпионом? Что ж, это зависит от того, на кого смотреть. Если на «Барселону», то можно подумать, что титул заберёт «Реал». Если на «Реал», то «Барселона», — цитирует Каньисареса A Bola со ссылкой на Movistar +.
После 27 туров «Барселона», набрав 58 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на 2 очка. Ранее «сливочные» одержали победу в «класико» и обошли принципиального соперника, но затем проиграли «Бетису» и опустились на вторую строчку.
Расписание матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020.
«Реал» провёл худший матч в году. А Зидан даже считает, что худший в сезоне
Упустили первое место через неделю после победы над «Барселоной».
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