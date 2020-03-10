Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каньисарес: глядя на «Барселону», думаешь, что чемпионом станет «Реал». И наоборот

Каньисарес: глядя на «Барселону», думаешь, что чемпионом станет «Реал». И наоборот
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Каньисарес поделился мыслями о борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Кто будет чемпионом? Что ж, это зависит от того, на кого смотреть. Если на «Барселону», то можно подумать, что титул заберёт «Реал». Если на «Реал», то «Барселона», — цитирует Каньисареса A Bola со ссылкой на Movistar +.

После 27 туров «Барселона», набрав 58 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на 2 очка. Ранее «сливочные» одержали победу в «класико» и обошли принципиального соперника, но затем проиграли «Бетису» и опустились на вторую строчку.

Расписание матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020.

«Реал» провёл худший матч в году. А Зидан даже считает, что худший в сезоне
Упустили первое место через неделю после победы над «Барселоной».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020