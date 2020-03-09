«Реал» провёл худший матч в году. А Зидан даже считает, что худший в сезоне

В воскресенье вечером «Реал» неожиданно потерпел поражение от «Бетиса» и вернулся обратно на второе место, пробыв на первом всего неделю. Неприятный результат, но ещё неприятнее было качество игры.



Сразу немного цифр. «Реал» не превзошёл соперника по ударам (14 на 14), уступил по моментам, которые Opta записывает в Big Chance (2 на 1) и в целом был ближе к более крупному поражению, чем к ничьей. Метрика xG настаивает, что матч был равным (1,3 на 1,4), но все эти цифры не отражают картину игры полностью.

Во-первых, ни одна метрика созданных моментов не учитывает эпизод, который случился у ворот Куртуа на 55 минуте. Тогда «Бетис» поймал гостей на контратаке, и Хоакин с Фекиром выскочили вдвоём на одного Модрича, причём, Куртуа был уже отыгран. Всё верно: два игрока «Бетиса» оказались в нескольких метрах от ворот «Реала», в которых стоял полевой игрок. Звучит безумно, но они даже не довели до удара. Хоакин вместо удара по пустым воротам зачем-то отдал пас на Фекира, и Модрич сумел спасти гостей. Голевейший эпизод, который никак не отражён в статистике.



Этот эпизод неслучайно начался в контратаке. Все оборонительные проблемы «Реала» были связаны с реакцией на потери мяча.

Первый гол гости пропустили после неудачной попытки выйти из обороны: Рамос и Бензема выбегали из штрафной и Серхио отдал неточный пас на Карима. Мяч перехватил Фекир, Рамос упал на него (похоже на пенальти), но «Реал» так быстро пытался разбежаться, что у «Бетиса» уже было численное преимущество в штрафной: шесть на пять. Мяч подхватил Сидней, которому никто не помешал пробить.



Второй гол «Бетис» забил после обратного обреза: теперь уже Бензема неудачно отпасовал на Рамоса, причём тоже на своей половине поля. Вообще, небрежность гостей в работе с мячом удивила. Бензема сильно рисковал, ведь он опустился на место правого защитника, а Рамос, наоборот, поднялся в свою опорную зону. Таким образом ближе, чем они к воротам «Реала» был только один Вальверде. И вот в такой ситуации Бензема придумал неудобный пас в зону, где на одного Рамоса бежали сразу два соперника.



«Реал» часто терял мяч (по данным Opta – восемь потерь на своей половине поля, по данным Instat – семь случаев невынужденных ошибок при владении мячом. Реакция на такие эпизоды была плохой: гости не могли выбрать между прессингом и возвращением в оборону, в итоге принимали половинчатые решения (худший вариант). В итоге, «Бетис» здорово выходил из-под прессинга и получал пространство и мог атаковать защиту на скорости, потому что «Реал» оставлял большие разрывы между линиями.

Показателен эпизод с участием Милитао на 75-й минуте. «Реал» потерял мяч в атаке, Фекир побежал вперёд по левому флангу и по ходу обвёл Милитао. После этого Фекир вышел на свободное пространство и ускорился, а Милитао, вместо того, чтобы максимально быстро бежать назад, наоборот, притормозил и дальше возвращался трусцой и дальнейшего участия в эпизоде не принял. Закончилось опасным ударом Гуардадо.



В атаке «Реал» создал несколько моментов за счёт прорывов Винисиуса по левому флангу. Он отлично играет один в один и постоянно пытается протащить мяч на дриблинге (с «Бетисом» — девять попыток, четыре успешных), но когда обводит соперника, не всегда принимает лучшее решение. Тем не менее именно его проход привёл к пенальти. Прострел в штрафную вышел безадресным, но мяч после рикошета попал в Модрича, а от того отлетел к Марсело, которого сбил Сидней.



Ещё были дальние удары того же Винисиуса и Модрича (Лука бил плотно, но удар трудно записать в голевой момент) и финальный навал с ударом Рамоса после углового. В сумме – меньше, чем один выход «Бетиса» на пустые ворота на 55 минуте, или чем удар Бартры головой после углового в первом тайме.



Тревожный матч, учитывая, что сейчас для «Реала» начинается важнейший отрезок сезона. И судя по реакции игроков и тренера, в команде все действительно встревожены.

Реакция на поражение

Все знают список фраз, которые обычно используются в больших клубах после поражений. В этих фразах перечисляют конкретные неприятные обстоятельства, которые помешали победить, а в остальном говорят абстрактно: «действовали недостаточно интенсивно», «хорошо играли, но не везло», «равный матч, нам противостояла сильная команд» и так далее. Но Зидан и его игроки говорили совсем другие вещи.

Каземиро и Серхио Рамос Фото: Fran Santiago/Getty Images

Зидан: «У меня нет объяснения. Нам не хватило всего сразу. Много ошибок и потерь мяча. Не хватало владения, инициативы, агрессии. Это худшая наша игра в сезоне. Не хочу упрекать игроков, ответственность на мне. Мы не вошли в игру с самого начала, но потом имели ещё 45 минут, чтобы всё исправить. Мы этого не сделали. До сих пор мы хорошо проводили сезон, но это был очень неудачный день. Не стоит сходить из-за этого с ума, но нам всё проанализировать. Мы не сделали всё для победы».

Рамос: «Это полное дерьмо, но результат справедлив. У нас были хорошие отрезки, но этого мало. Иногда игра складывается не так, как ты ожидал, это нормально, нужно действовать интенсивнее. Нельзя упускать такие игры, если мы хотим выиграть чемпионат. Надо всё обдумать».



Каземиро: «Мы играли плохо. «Бетис» был лучше, поздравляю их. Теперь нам надо сосредоточиться, потому что мы не были на своём уровне. С «Барселоной» мы действовали совсем по-другому. Такие матчи могут стоить нам чемпионства».



Однозначная оценка поражения от ключевых участников – хороший знак. В команде объективно воспринимают происходящее. Но и качество игры нужно улучшать уже сейчас. Поражение «Бетису» действительно нельзя списать на отсутствие кого-то из лидеров или неудачное стечение обстоятельств. «Реал» просто хуже играл в футбол.

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В материале использованы данные Opta.



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