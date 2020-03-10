Черчесов поддержал предложение Терешковой разрешить Путину участвовать в новых выборах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах.
«Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более двадцати пяти лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон. Поправки, предложенные президентом России, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной.
Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом. В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка полутора месяцев. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность проголосовать за те или иные поправки», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».
- 10 марта 2020
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