Судья Федотов: Карпова нельзя было удалять в игре с «Ростовом», но это не вина Безбородова

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА — 3:2.

«Ахметова на 20-й минуте удалили правильно, это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч. А вот сам пенальти нужно было перебить — игроки слишком рано забежали в штрафную. Безбородову нужно было смотреть за правильным пробитием пенальти, так что ошибся здесь Васильев, который отвечал в этой игре за VAR.



В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шёл на Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка. Но главную претензию в этом эпизоде надо предъявлять не Безбородову, а тем, кто показывал ему повтор. Безбородову дали не тот ракурс. По тому, что видел на повторе главный арбитр, это красная карточка. Но нужно было показывать Безбородову общий кадр со спины. Тогда арбитр увидел бы, что фола на красную карточку здесь не было. Тем более показать такой повтор было можно, это снимала центральная камера. На VAR работал Васильев, причём работал там в первый раз. Зачем Колошин ставит его туда?» — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.