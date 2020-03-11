Последний российский футболист вылетел из Лиги чемпионов

Последний российский игрок вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья».

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. Игрок проявился на поле на 74-й минуте, заменив Франсиса Коклена, и не отметился результативными действиями.

За «Валенсию» дубль оформил Кевин Гамейро и ещё один гол забил Ферран Торрес. В составе «Аталанты» покер оформил Йосип Иличич.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1. Таким образом, в Лиге чемпионов больше не осталось российских футболистов.

Ранее в Лиге чемпионов от России выступали «Зенит» и «Локомотив». Обе команды не смогли преодолеть групповую стадию турнира.