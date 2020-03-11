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Хет-трик Луиса Адриано принёс «Палмейрасу» победу в матче Кубка Либертадорес

Хет-трик Луиса Адриано принёс «Палмейрасу» победу в матче Кубка Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0

Во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес «Палмейрас» принимал «Гуарани». Встреча прошла на стадионе «Аллиянс Парке» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:1.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. Героем второй половины матча стал нападающий хозяев Луис Адриано, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак». На 53-й минуте он среагировал на быстрый розыгрыш штрафного удара и протолкнул мяч в ворота. Спустя 20 минут Луис, получив пас в штрафной площади, отправил снаряд в дальний угол. На 82-й минуте форвард оформил хет-трик, замкнув прострел с фланга. Гости ответили точным ударом нападающего Рауля Бобадильи на 88-й минуте.

Права на видео принадлежат КОНМЕБОЛ. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Кубка Либертадорес.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми 32-летний бразилец стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Кубок Либертадорес. Группа B. 2-й тур
11 марта 2020, среда. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
3 : 1
Гуарани А
Асунсьон, Парагвай
1:0 Адриано – 53'   2:0 Адриано – 73'   3:0 Адриано – 82'   3:1 Бобадилья – 88'
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