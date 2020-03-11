Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и готов продлить контракт
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба передумал уходить из клуба предстоящим летом. Француз будет рад остаться в стане «красных дьяволов» и даже готов продлить соглашение, сообщает Daily Mail.
Погба впечатлён игрой хавбека Бруну Фернандеша, который перешёл в «Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» минувшей зимой. Он считает, что сможет создать отличную связку с португальцем в середине поля.
Ранее стало известно, что руководство манкунианского клуба готово продать Поля после нынешнего сезона. Стоимость 26-летнего футболиста оценивается в € 100 млн. В его услугах заинтересованы туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
Скоулз: Погба было бы трудно пройти в такой состав «Манчестер Юнайтед»
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