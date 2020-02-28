Скоулз: Погба было бы трудно пройти в такой состав «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о хавбеке команды Бруну Фернандеше и сравнил его с Полем Погба.
«Бруну Фернандеш, вероятно, привнёс то, что ожидалось от Погба в течение последних двух лет, но что у него не получалось. В команде появился баланс. Матич и Фред дают Фернандешу свободу действий, чем он прекрасно пользуется.
Мы знаем, что Погба — игрок мирового класса, но исходя из всех слухов и того, что происходит, вряд ли он останется в клубе на следующий сезон. Смог бы Поль пройти в этот состав? Если основываться на последних двух сезонах и выступлениях, ему было бы трудно конкурировать, особенно исходя из последних трёх-четырёх матчей», — сказал Скоулз в эфире BT Sport.
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