Матч сборной России с Молдавией пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Молдавская федерация футбола на своём сайте сообщила, что товарищеская встреча между национальными командами Молдавии и России, которая запланирована на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.
Накануне власти Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.
Матч Молдавия — Россия пройдёт в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
Во время предстоящей паузы на матчи сборных у национальной команды России запланирована также встреча с Швецией (Стокгольм, стадион «Френдс-Арена», 28 марта).
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