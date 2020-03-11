Матч сборной России с Молдавией пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Молдавская федерация футбола на своём сайте сообщила, что товарищеская встреча между национальными командами Молдавии и России, которая запланирована на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.

Накануне власти Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

Матч Молдавия — Россия пройдёт в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Во время предстоящей паузы на матчи сборных у национальной команды России запланирована также встреча с Швецией (Стокгольм, стадион «Френдс-Арена», 28 марта).