Журналист попытался поддержать Моуринью после вылета из Лиги чемпионов. Видео

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и покинул турнир. В первой встрече также сильнее оказалась немецкая команда (1:0).



По окончании послематчевой пресс-конференции один из журналистов попытался поддержать главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. Когда португальский специалист встал с места, чтобы покинуть зал, он подошёл и сказал: «Жозе, всё будет хорошо. Не унывайте, сезон будет в порядке».



Моуринью поначалу удивился и дважды переспросил журналиста, после чего в ответ сказал лишь: «Да?»

Видео доступно на «Чемпионате».

Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для Моуринью уже третьим подряд в первом раунде плей-офф главного еврокубка. Также поражение от «РБ Лейпциг» оказалось для него самым крупным в турнире с 2013 года.