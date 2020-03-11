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Журналист попытался поддержать Моуринью после вылета из Лиги чемпионов. Видео

Журналист попытался поддержать Моуринью после вылета из Лиги чемпионов. Видео
Футбол / Лига чемпионов 0

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и покинул турнир. В первой встрече также сильнее оказалась немецкая команда (1:0).

По окончании послематчевой пресс-конференции один из журналистов попытался поддержать главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. Когда португальский специалист встал с места, чтобы покинуть зал, он подошёл и сказал: «Жозе, всё будет хорошо. Не унывайте, сезон будет в порядке».

Моуринью поначалу удивился и дважды переспросил журналиста, после чего в ответ сказал лишь: «Да?»

Видео доступно на «Чемпионате».

Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для Моуринью уже третьим подряд в первом раунде плей-офф главного еврокубка. Также поражение от «РБ Лейпциг» оказалось для него самым крупным в турнире с 2013 года.

Похоже, Моуринью стареет. Его вынес из ЛЧ 32-летний парень с ноутбуком и идеями!
Так безвольно команда Жозе в Лиге ещё не проигрывала.
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