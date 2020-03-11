Похоже, Моуринью стареет. Его вынес из ЛЧ 32-летний парень с ноутбуком и идеями!

Как правило, из Лиги чемпионов команды Жозе Моуринью вылетают после напряжённых двухматчевых противостояний. Даже серьёзно уступая по качеству игры, они бьются до последнего. Однако так просто, как 32-летний Юлиан Нагельсманн, Жозе не выбивал из ЛЧ ещё никто.

Эпидемия травм в «Тоттенхэме»

Жозе Моуринью переживает непростой период в «Тоттенхэме». Команда лишилась трёх ключевых игроков Кейна, Сиссоко и Сона, безнадёжно проиграла первый матч 1/8 финала ЛЧ «Лейпцигу» в Лондоне, уступила «Челси», не смогла победить ни в одной из двух следующих встреч в АПЛ и вылетела из Кубка Англии. Полузащитник «шпор» Эрик Дайер вляпался в неприятный скандал, когда полез драться со своим же фанатом, а новичок клуба Стивен Бергвейн перед ответной игрой с «Лейпцигом» получил повреждение и выбыл на длительный срок.



Так что в Германии Моуринью был просто обязан экспериментировать с составом. Против «Лейпцига» Жозе решил сыграть с непривычной для нынешнего «Тоттенхэма» схемой с тремя центральными защитниками. Место в центре обороны заняли Алдервейрелд, Дайер и Танганга. Орье и Сесеньон были латералями, в опорной зоне появились с первой минуты Уинкс и Ло Чельсо, а треугольник нападения составили Моура, Алли и Ламела.

Дайер полез драться со своим же фанатом. Что на него нашло? Скандал в Англии.

«Лейпциг» уничтожил оборону «Тоттенхэма»

Такой состав «шпор» провалил проверку на прочность уже в начале первого тайма. Футболисты «Тоттенхэма» допускали позиционные ошибки в обороне, не успевали за своими оппонентами и часто «выключались» из эпизодов. А подобные огрехи нынешний «Лейпциг», который борется в Бундеслиге на равных с «Боруссией» и «Баварией», не прощает.



Благодаря стремительным вертикальным передачам, отличному движению и взаимопониманию, хозяева буквально разорвали оборону лондонцев в первые 20 минут игры.

На 10-й минуте никем не прикрытый Вернер получил мяч в чужой штрафной, пробил без сопротивления, сам же подобрал мяч и покатил под удар Забитцеру, а тот в касание поразил дальний нижний угол ворот.

Вскоре после заброса «Лейпцига» Орье случайно сбросил мяч на пустой левый фланг Анхелиньо. В итоге испанец спокойно навесил в штрафную, а Забитцер опередил Танганга и головой вколотил мяч в сетку – Льорис снова был бессилен.

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В атаке у гостей тоже дела не клеились. В контратаках лондонцы передерживали мяч и ошибались при передачах, а в позиционном нападении вообще смотрелись беспомощно. Всего за первый тайм «шпоры» смогли нанести два удара по воротам, лишь один из которых оказался опасным. В конце тайма Ламела неплохо пробил издали, но Гулачи с угрозой справился.

«Шпоры» забрали мяч, но снова пропустили

Во втором тайме темп матча значительно спал. «Лейпциг» отдал мяч «Тоттенхэму» и стал действовать в эконом-режиме, играя на контратаках. Тем не менее контроль не приносил гостям никаких дивидендов. В нападении лондонцам не хватало ни скорости, ни креативных решений, ни опасных ударов – очевидно сказывался недостаток исполнителей в группе атаки.

Моуринью говорит, что проиграл «Челси» из-за травм. На самом деле не только Травмы сказались, но и его план не сработал.

Зато «Лейпцигу» удавалось практически всё на поле – даже игра вторым номером. В конце встречи немцы убежали в контратаку, Анхелиньо сделал прострел с левого фланга, а Форсберг, сменивший Забитцера, воспользовался сутолокой в чужой штрафной и отправил мяч «щекой» точно в сетку.



«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и заслуженно вышел в четвертьфинал ЛЧ.



Юлиан Нагельсманн уже построил невероятно боевитую команду, а вот Жозе Моуринью ещё предстоит в Лондоне много работы.