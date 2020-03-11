Бывший тренер «Байера» и «Зальцбурга» возглавит ПСВ

Со следующего сезона главным тренером эйндховенского ПСВ станет немецкий специалист Роджер Шмидт, в прошлом работавший в леверкузенском «Байере».
ПСВ на своём официальном сайте объявил о подписании соглашения со Шмидтом сроком на два года. Эрнест Фабер, исполняющий обязанности главного тренера ПСВ после увольнения Марка Ван Боммела в декабре, вновь возглавит академию голландского клуба.
Последним местом работы 52-летнего Шмидта был китайский «Бэйцзин Гоань», с поста главного тренера этой команды специалист ушёл в июне 2019 года. До этого наставник возглавлял «Ред Булл Зальцбург», леверкузенский «Байер», «Падерборн» и другие немецкие клубы. Шмидт выиграл чемпионат и Кубок Австрии с «Зальцбургом» в 2014 году, Кубок Китая с «Бэйцзин Гоань», а также приводил «Байер» к третьему и четвёртому местам в Бундеслиге.
- 11 марта 2020
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