Бывший тренер «Байера» и «Зальцбурга» возглавит ПСВ

Со следующего сезона главным тренером эйндховенского ПСВ станет немецкий специалист Роджер Шмидт, в прошлом работавший в леверкузенском «Байере».

ПСВ на своём официальном сайте объявил о подписании соглашения со Шмидтом сроком на два года. Эрнест Фабер, исполняющий обязанности главного тренера ПСВ после увольнения Марка Ван Боммела в декабре, вновь возглавит академию голландского клуба.

Последним местом работы 52-летнего Шмидта был китайский «Бэйцзин Гоань», с поста главного тренера этой команды специалист ушёл в июне 2019 года. До этого наставник возглавлял «Ред Булл Зальцбург», леверкузенский «Байер», «Падерборн» и другие немецкие клубы. Шмидт выиграл чемпионат и Кубок Австрии с «Зальцбургом» в 2014 году, Кубок Китая с «Бэйцзин Гоань», а также приводил «Байер» к третьему и четвёртому местам в Бундеслиге.