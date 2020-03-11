«ПСЖ» — «Боруссия» Д: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Дортмунд, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Боруссия» Д на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором, ассистировать ему будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья — Крейг Поусон.



Первый матч в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился победой «шмелей» со счётом 2:1.